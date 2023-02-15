Министр обороны Украины: ВСУ нужно несколько месяцев на подготовку к деоккупации территорий

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы полноценно подготовиться к деоккупации временно оккупированных территорий. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резникова в интервью "Укринформу" по итогам 9-й встречи в формате "Рамштайн".

"Потому что у военных задача – выполнение задания, спланированного украинским Генеральным штабом. И это задание направлено, прежде всего, на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события".

"Поставка в Украину техники зависит, прежде всего, от сроков обучения украинских военных. Техника не может зайти просто так".