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"Это было решение моего президента", - Резников заявил, что остается на посту министра обороны

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Министр остается на своем посту

"Это было решение моего президента", - Резников заявил, что остается на посту министра обороны

Офіс Президента України

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его остаться в должности. Об этом сообщает The Guardian.

На вопрос, планирует ли он остаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента".

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

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В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП изучают информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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