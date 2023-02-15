Польша, Норвегия, Канада и Испания cформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак
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Четыре страны (Польша, Норвегия, Канада и Испания) сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина.
"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Хочу сказать, что мы завершили батальон танков Leopard 2A4, это была задача, которую я ставил перед собой, и она получилась. Присоединились к 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, Норвегия (8 танков), Канада (4 танка), Испания (4-6 танков). Финляндия также будет участвовать в этом проекте как донор танков для поддержки бронетанкового батальона", - сказал Блащак после заседания НАТО министров обороны в Брюсселе.
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Министр подчеркнул, что сейчас в Польше идет подготовка украинских экипажей на танках Leopard 2 также с участием инструкторов из Канады и Норвегии.
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