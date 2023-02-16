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Россияне ночью попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

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Очередная ракетная атака врага

Россияне ночью попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области

Ілюстраційне фото, Міненерго

Новина українською

В ночь на четверг, 16 февраля, по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил о работе ПВО в области. В соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Кременчуге. Также была непроверенная информация о работе противовоздушной обороны в Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

А вот во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате удара пострадавших или жертв нет. Пожар был потушен.

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В статье: война с россией
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