Россияне ночью попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области
Очередная ракетная атака врага
Ілюстраційне фото, Міненерго
В ночь на четверг, 16 февраля, по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги.
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил о работе ПВО в области. В соцсетях сообщалось о звуках взрывов в Кременчуге. Также была непроверенная информация о работе противовоздушной обороны в Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
А вот во Львовской области было попадание в объект критической инфраструктуры. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в результате удара пострадавших или жертв нет. Пожар был потушен.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Пока что Мудрик - не помощник. Боруссия – Челси. 1:0. Видео гола и обзор матча
- Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность
- "Чтобы в следующий раз с двоечки вырубили". Украинский боксер хочет потренировать игроков Миная
- Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR. Bradley, предоставленные Украине, уже в порту Германии
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
- 22:54 Украинские Польша, Норвегия, Канада и Испания cформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины
- 16:15 Украинские "Это было решение моего президента", - Резников заявил, что остается на посту министра обороны
- 15:11 Украинские Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн