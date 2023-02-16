ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 16 февраля, сообщает, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления врага, 6 районов сосредоточения живой силы и 2 его склада боеприпасов.

Также уничтожен российский вертолет Ка-52. С учетом потерь врага, которые публиковал Генштаб в среду, это 287-й сбитый российский вертолет.

В то же время Россия в среду нанесла 3 ракетных и 18 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донетчины и Херсонщины. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов. В частности, возле Билогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Новоселки Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

По всей линии столкновения – на Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях – враг обстреливал из танков, минометов и артиллерии более 90 населенных пунктов.