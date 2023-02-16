Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил детали очередной ракетной атаки россиян, которую они совершили в ночь на 16 февраля.

Враг, в частности, запускал БПЛА и ракеты. Ермак указал, что россияне несколько сменили тактику. «Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», – заметил глава Офиса.

В то же время он подтвердил, что есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось только о попадании в объект инфраструктуры во Львовской области, а также о работе ПВО в Полтавской и других областях.