Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях
Детали от Андрея Ермака
Ілюстраційне фото
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил детали очередной ракетной атаки россиян, которую они совершили в ночь на 16 февраля.
Враг, в частности, запускал БПЛА и ракеты. Ермак указал, что россияне несколько сменили тактику. «Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», – заметил глава Офиса.
В то же время он подтвердил, что есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Ранее сообщалось только о попадании в объект инфраструктуры во Львовской области, а также о работе ПВО в Полтавской и других областях.
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