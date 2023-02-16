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Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях

Общие новости
(1 голосов)

Детали от Андрея Ермака

Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях

Ілюстраційне фото

Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил детали очередной ракетной атаки россиян, которую они совершили в ночь на 16 февраля.

Враг, в частности, запускал БПЛА и ракеты. Ермак указал, что россияне несколько сменили тактику. «Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА», – заметил глава Офиса.

В то же время он подтвердил, что есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось только о попадании в объект инфраструктуры во Львовской области, а также о работе ПВО в Полтавской и других областях.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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aleks68
16.02.2023 в 08:29
всё повторяется и .... ермак мелет языком.нужна ответка всеми доступными в Украине средствами.куда достанем.лэп,котельные,подстанции,газопроводы,военные объекты и т.п. по другому лапотные пи.....сы не понимают.хватит ныть
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