Один уничтоженный вертолет и семь сотен оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 15.02
Шесть танков
Zelensky_Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 140460 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,
- РСЗО – 466 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 239 (+3) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
- крылатые ракеты 857 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6) ед,
- специальная техника – 219 (+0).
Данные уточняются.
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