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Один уничтоженный вертолет и семь сотен оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 15.02

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Шесть танков

Один уничтоженный вертолет и семь сотен оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 15.02

Zelensky_Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2306 (+3) ед,
  • РСЗО – 466 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 239 (+3) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2012 (+1),
  • крылатые ракеты 857 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5167 (+6) ед,
  • специальная техника – 219 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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