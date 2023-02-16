Во время ночной массированной ракетной атаки украинская ПВО сбила половину вражеских ракет
Данные от Воздушного командования ВСУ
Телеграм-канал Зеленского
Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.
Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.
Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.
6 из 16 ракет были уничтожены в зоне ВК "Восток", еще одна разорвалась в воздухе.
По уточненной информации от Главнокомандующего ВСУ, всего было применено 36 ракет. Кроме крылатых ракет, страна-агрессор выпустила 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельную ракету Оникс.
Вполне вероятно, что днем оккупанты могут снова нанести удар, - Гуменюк
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