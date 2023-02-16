Во время ночной массированной ракетной атаки украинская ПВО сбила половину вражеских ракет

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

6 из 16 ракет были уничтожены в зоне ВК "Восток", еще одна разорвалась в воздухе.

По уточненной информации от Главнокомандующего ВСУ, всего было применено 36 ракет. Кроме крылатых ракет, страна-агрессор выпустила 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельную ракету Оникс.

Вполне вероятно, что днем оккупанты могут снова нанести удар, - Гуменюк