  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Во время ночной массированной ракетной атаки украинская ПВО сбила половину вражеских ракет
В тренде

Во время ночной массированной ракетной атаки украинская ПВО сбила половину вражеских ракет

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Данные от Воздушного командования ВСУ

Во время ночной массированной ракетной атаки украинская ПВО сбила половину вражеских ракет

Телеграм-канал Зеленского

Новина українською

Ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" с фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 с шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

6 из 16 ракет были уничтожены в зоне ВК "Восток", еще одна разорвалась в воздухе.

По уточненной информации от Главнокомандующего ВСУ, всего было применено 36 ракет. Кроме крылатых ракет, страна-агрессор выпустила 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/31, 1 противокорабельную ракету Оникс.

Вполне вероятно, что днем оккупанты могут снова нанести удар, - Гуменюк

Читайте такжеОдин уничтоженный вертолет и семь сотен оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 15.02

По теме
yellow-arrow
Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев
yellow-arrow
Масштабные разрушения, одна жертва и раненые. РФ ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине
yellow-arrow
Один уничтоженный вертолет и семь сотен оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 15.02
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ПВО ППО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде