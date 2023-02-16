Масштабные разрушения, одна жертва и раненые. РФ ударила ракетами по Павлограду на Днепропетровщине

Ночью 16 февраля россияне устроили обстрел Павлограда Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу".

"Погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Двоих раненых госпитализировали – 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести".

"Повреждено промышленное предприятие. Там возник пожар, который спасатели уже укротили. Разрушено 7 частных домов. Еще 30 – разбиты. Последствия атаки уточняются".