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Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев

Общие новости
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Для встречи с Зеленским

Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев

Фото: Итамар Эйхнер

Новина українською

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал с неанонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Коэн – первый высокопоставленный израильский чиновник, посещающий Украину с начала войны.

Кроме переговоров с президентом Украины, Коэн также примет участие в открытии посольства и посетит Бабий Яр. Об этом сообщает издание Ynet. В ходе переговоров Коэна и Зеленского будет поднят вопрос оказания Украине оборонной помощи. О каких именно типах вооружения может идти речь, пока неизвестно.

Также во время пребывания в Киеве израильский министр встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и представителями еврейской общины.

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Кроме того, в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. Мэр города Виталий Кличко показал ей последствия российских атак на столицу.

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В статье: война с россией
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Источник:
ynet.co.il

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