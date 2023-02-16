Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев

Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал с неанонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Коэн – первый высокопоставленный израильский чиновник, посещающий Украину с начала войны.

Кроме переговоров с президентом Украины, Коэн также примет участие в открытии посольства и посетит Бабий Яр. Об этом сообщает издание Ynet. В ходе переговоров Коэна и Зеленского будет поднят вопрос оказания Украине оборонной помощи. О каких именно типах вооружения может идти речь, пока неизвестно.

Также во время пребывания в Киеве израильский министр встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и представителями еврейской общины.

Кроме того, в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. Мэр города Виталий Кличко показал ей последствия российских атак на столицу.