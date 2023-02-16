Впервые с начала вторжения РФ. Высокопоставленный израильский чиновник прибыл в Киев
Для встречи с Зеленским
Фото: Итамар Эйхнер
Глава МИД Израиля Эли Коэн приехал с неанонсированным визитом в Киев, чтобы встретиться с Зеленским. Коэн – первый высокопоставленный израильский чиновник, посещающий Украину с начала войны.
Кроме переговоров с президентом Украины, Коэн также примет участие в открытии посольства и посетит Бабий Яр. Об этом сообщает издание Ynet. В ходе переговоров Коэна и Зеленского будет поднят вопрос оказания Украине оборонной помощи. О каких именно типах вооружения может идти речь, пока неизвестно.
Также во время пребывания в Киеве израильский министр встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и представителями еврейской общины.
Кроме того, в Киев прибыла глава МИД Канады Мелани Жоли. Мэр города Виталий Кличко показал ей последствия российских атак на столицу.
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