Сегодня РФ может повторно ударить ракетами. Также массированная атака врага ожидается 23-24 февраля

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что россияне ищут новую тактику, более результативную, потому что статистика уничтоженных ракет не устраивает руководство РФ. Речь идет о воздушных шарах с отражателями, которые, вероятно, они запускают, потому что не хватает более дорогого оборудования.

"Вероятно, что сегодня РФ может совершить массированную атаку во второй раз. Поэтому держите телефоны заряженными, запаситесь водой, не игнорируйте тревоги и верьте в ПВО".

В эфире телемарафона выступил и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что российские войска 23-24 февраля, к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, могут осуществить новый массированный удар с воздуха по нашей стране.

"Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим... Пройдем и 24 февраля, как достойно прошли 24 февраля 2022 года. Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, надо готовиться, но нужно максимально сохранять спокойствие, понимать, что мы все пройдем".

Напомним, что в ночь на 16 февраля по всей Украине раздалась воздушная тревога. Оккупанты нанесли по нашей территории массированный удар ракетами. Из 36 целей украинские защитники сбили 16, часть Х-22 оккупантов достигла своей цели – объектов критической инфраструктуры страны.