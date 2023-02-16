Politico: США не поощряют Украину возвращать Крым

Издание Politico пишет, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен якобы заявил во время телефонного разговора с группой экспертов в Zoom о том, что Белый дом "не поощряет" Украину вернуть себе оккупированный россиянами Крым, "но решение остается исключительно за Киевом".

Издание не приводит четких цитат Блинкена, только их произвольную интерпретацию "со слов четырех источников".

"Попытка Украины вернуть себе Крым может стать красной линией для российского диктатора путина, которая приведет к более широкой реакции России", – передает издание слова главы американской дипломатии.

Блинкен, по словам двух источников, "создал впечатление, что США не считают мудрым шагом наступать ради возвращения Крыма". Двое других людей так не восприняли комментарии Блинкена. Секретарь отметил, что решение о том, что они пытаются забрать силой, принимают исключительно украинцы, а не Америка.

Основное внимание администрации США направлено на то, чтобы помочь Украине продвинуться туда, где идет борьба, в основном на востоке.

В то же время Блинкен дал интервью NPR. Он объяснил, почему нельзя признавать аннексию Украины президентом страны-агрессора путиным, по его словам, это откроет путь для всех агрессоров, которые смогут так же поступать.

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: "Что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук".

При этом Блинкен не считает, что война России против Украины близится к завершению. По его словам, для достижения мира путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина "его собственность".