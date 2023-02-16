Лукашенко: Белорусы присоединятся к россиянам в войне только в случае прямого нападения на РБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова воевать вместе с российскими войсками, но это может произойти только в случае агрессии против Беларуси. Лукашенко цитируют белорусские пропагандистские СМИ.

"Только в одном случае это может произойти – если хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим и война приобретет совсем другой характер".

Лукашенко также выдал, что речь идет не только о возможности вступления прямого противостояния армии Беларуси в войну против Украины. По его словам, армия РБ готова воевать вместе с РФ против других соседних стран.