Лукашенко: Белорусы присоединятся к россиянам в войне только в случае прямого нападения на РБ
Самопровозглашенный диктатор на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова воевать вместе с российскими войсками, но это может произойти только в случае агрессии против Беларуси. Лукашенко цитируют белорусские пропагандистские СМИ.
"Только в одном случае это может произойти – если хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим и война приобретет совсем другой характер".
Лукашенко также выдал, что речь идет не только о возможности вступления прямого противостояния армии Беларуси в войну против Украины. По его словам, армия РБ готова воевать вместе с РФ против других соседних стран.
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