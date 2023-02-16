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Лукашенко: Белорусы присоединятся к россиянам в войне только в случае прямого нападения на РБ

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Самопровозглашенный диктатор на связи

Лукашенко: Белорусы присоединятся к россиянам в войне только в случае прямого нападения на РБ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия готова воевать вместе с российскими войсками, но это может произойти только в случае агрессии против Беларуси. Лукашенко цитируют белорусские пропагандистские СМИ.

"Только в одном случае это может произойти – если хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим и война приобретет совсем другой характер".

Лукашенко также выдал, что речь идет не только о возможности вступления прямого противостояния армии Беларуси в войну против Украины. По его словам, армия РБ готова воевать вместе с РФ против других соседних стран.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
16.02.2023 в 12:47
Звізда Звіздец ,забув "П"в переді поставить)))
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