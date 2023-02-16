Есть ли необходимость ограничивать подачу электричества? Укрэнерго – о последствиях ночной атаки РФ
Спойлер: нет необходимости
Укрэнерго
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется, отметили в Укрэнерго. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.
В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране.
Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не задействовались. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.
Популярное сейчас
- Полесье по пенальти обыгрывает чемпиона Эстонии, ЛНЗ громит Оболонь. Таблица спаррингов Первой лиги
- Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д
- Ночная ракетная атака России: Враг сменил тактику, есть попадание в четырех областях
- Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал
Новости по теме
- 09:22 Украинские Превентивный шаг. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях – экстренные отключения
- 08:55 Украинские Укрэнерго подтверждает. Под утро россияне попали в объекты инфраструктуры в двух областях Украины
- 14:03 Украинские Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме существенно вырос, в пяти областях введены аварийные отключения