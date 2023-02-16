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Есть ли необходимость ограничивать подачу электричества? Укрэнерго – о последствиях ночной атаки РФ

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Спойлер: нет необходимости

Есть ли необходимость ограничивать подачу электричества? Укрэнерго – о последствиях ночной атаки РФ

Укрэнерго

Новина українською

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже пятые сутки подряд и сегодня тоже не прогнозируется, отметили в Укрэнерго. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления.

В настоящее время работают все виды электростанций в энергосистеме, тепловая и гидрогенерация обеспечивают покрытие пикового потребления в утренние и вечерние часы. Импорт электроэнергии снижается вследствие стабилизации электроснабжения в стране.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не задействовались. Но при росте потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления производятся в соответствии с графиком в Днепропетровской области.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Возвращается к активной работе бизнес, что отражается в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.

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В статье: война с россией Укрэнерго электричество
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Источник:
t.me/Ukrenergo

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