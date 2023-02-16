В британской разведке оценили, сможет ли РФ активизировать применение авиации

Воздушно-космические силы России продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции в Украине, как и на протяжение многих месяцев. Масштабная же воздушная кампания маловероятня. По данным британской разведки, за последнюю неделю после нескольких недель снизившейся активности боевые вылеты авиации РФ несколько участились, однако воздушная активность остается примерно на уровне лета 2022 года.

В целом российская авиация по-прежнему значительно отстает в войне, поскольку сдерживается высокой угрозой со стороны украинских ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по аэродромам РФ. Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над контролируемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль.

По всей России ВКС, вероятно, сохранили практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 с начала вторжения, считают в разведке. Маловероятно, что ВКС сейчас готовятся к значительному расширению воздушной кампании, потому что в нынешней ситуации на поле боя это чревато для них неприемлемыми потерями самолетов.