ГУР: Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что пропаганда РФ активно готовит свое население к новой волне мобилизации. Также он отметил, что:

воздушные силы и разведка отслеживают ситуацию и относительно неизвестных объектов информация известна, они находятся под контролем;

есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы;

враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО;

пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации;

ситуация на Востоке неизменна, есть отчаянные попытки врага оккупировать украинский Донбасс до конца марта, однако эти даты ничего не означают, ничего у них не получится;

враг, несмотря на то, что это уже не вторая армия мира, имеет значительный мобилизационный резерв: да, часто плохо вооружены, плохо обучены, но их много;

символичен для врага именно украинский Донбасс, выход на административные границы и оккупация Донецкой и Луганской областей – мечты путинской команды;

рашисты могут продолжать ядерный шантаж, но в целом, как и другие псевдоблицкриги, история с ядерным шантажом – она уже не сработала: ни Украина не испугалась, ни мир не испугался;

внутри верхушки кремля прекрасно понимают, что ядерный шантаж – это игра с огнем, и приближение к красной кнопке будет означать окончательный крах россии, уничтожение и действующего режима и перечеркивание будущего той же верхушки и так называемой элиты;

активизация частных структур в подготовке собственных ЧВК формирований – это признак деградации российской кадровой армии и вообще военной системы, а также удобный механизм для того, чтобы скрывать реальные потери.