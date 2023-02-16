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ГУР: Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации

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Враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все вроде бы идет по плану

ГУР: Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации

ГУР

Новина українською

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что пропаганда РФ активно готовит свое население к новой волне мобилизации. Также он отметил, что:

  • воздушные силы и разведка отслеживают ситуацию и относительно неизвестных объектов информация известна, они находятся под контролем;
  • есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы;
  • враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО;
  • пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации;
  • ситуация на Востоке неизменна, есть отчаянные попытки врага оккупировать украинский Донбасс до конца марта, однако эти даты ничего не означают, ничего у них не получится;
  • враг, несмотря на то, что это уже не вторая армия мира, имеет значительный мобилизационный резерв: да, часто плохо вооружены, плохо обучены, но их много;
  • символичен для врага именно украинский Донбасс, выход на административные границы и оккупация Донецкой и Луганской областей – мечты путинской команды;
  • рашисты могут продолжать ядерный шантаж, но в целом, как и другие псевдоблицкриги, история с ядерным шантажом – она уже не сработала: ни Украина не испугалась, ни мир не испугался;
  • внутри верхушки кремля прекрасно понимают, что ядерный шантаж – это игра с огнем, и приближение к красной кнопке будет означать окончательный крах россии, уничтожение и действующего режима и перечеркивание будущего той же верхушки и так называемой элиты;
  • активизация частных структур в подготовке собственных ЧВК формирований – это признак деградации российской кадровой армии и вообще военной системы, а также удобный механизм для того, чтобы скрывать реальные потери.
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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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