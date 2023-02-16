ГУР: Российская пропаганда готовит население к новой волне мобилизации
Враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все вроде бы идет по плану
ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что пропаганда РФ активно готовит свое население к новой волне мобилизации. Также он отметил, что:
- воздушные силы и разведка отслеживают ситуацию и относительно неизвестных объектов информация известна, они находятся под контролем;
- есть ответная реакция и система реагирования на подобные угрозы;
- враг планирует поддерживать собственные нарративы, заявлять о том, что все якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО;
- пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мерам и к новой волне мобилизации;
- ситуация на Востоке неизменна, есть отчаянные попытки врага оккупировать украинский Донбасс до конца марта, однако эти даты ничего не означают, ничего у них не получится;
- враг, несмотря на то, что это уже не вторая армия мира, имеет значительный мобилизационный резерв: да, часто плохо вооружены, плохо обучены, но их много;
- символичен для врага именно украинский Донбасс, выход на административные границы и оккупация Донецкой и Луганской областей – мечты путинской команды;
- рашисты могут продолжать ядерный шантаж, но в целом, как и другие псевдоблицкриги, история с ядерным шантажом – она уже не сработала: ни Украина не испугалась, ни мир не испугался;
- внутри верхушки кремля прекрасно понимают, что ядерный шантаж – это игра с огнем, и приближение к красной кнопке будет означать окончательный крах россии, уничтожение и действующего режима и перечеркивание будущего той же верхушки и так называемой элиты;
- активизация частных структур в подготовке собственных ЧВК формирований – это признак деградации российской кадровой армии и вообще военной системы, а также удобный механизм для того, чтобы скрывать реальные потери.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ГУР
Популярное сейчас
- Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче
- Шахтер - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 февраля 2023
- "Очень рад работать с этими пацанами". Шаран - о драке Миная и Шинника
- Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн