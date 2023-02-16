Жирный улов. ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ

Российские СМИ сообщили о ликвидации Вооруженными силами Украины подполковника армии РФ:

"Снова пришли похоронки. 3 февраля погиб наш земляк, подполковник, командир реактивного артиллерийского дивизиона 30-й артиллерийской бригады 36-й общевойсковой армии Кунгуров Степан Викторович".

"Степан Викторович родился 22 октября 1985 в д. Мохиревой. В 2008 году окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Погиб 3 февраля 2023 года при выполнении специальных задач в ходе "специальной военной операции", до конца выполнив свой воинский долг".