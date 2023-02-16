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Генерал Милли: Чтобы Украина полностью освободила территории в 2023 году, нужен крах российской армии

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Это будет чрезвычайно сложно

Генерал Милли: Чтобы Украина полностью освободила территории в 2023 году, нужен крах российской армии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россия не может покорить Украину и добиться своих политических целей военным путем. Вероятно, война России против Украины должна завершиться переговорами. В этом году Украине будет очень тяжело полностью освободить все свои территории.

Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал в интервью Financial Times, сообщает Голос Америки.

Агрессию следует остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", добавил генерал. Он также отметил необходимость внимательного управления в случае эскалации, ведь речь идет о России, которая является большой страной с ядерным арсеналом.

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Милли, однако, отметил, что и Украине будет чрезвычайно трудно достичь полной победы в этом году, что будет включать в себя освобождение всех своих территорий.

"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины, - сказал он изданию. - Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет фактически означать крах российской армии".

Милли также отметил важность сохранения запасов боеприпасов в США на соответствующем уровне. Пентагон переоценивает такие запасы и может потребоваться их пополнение, добавил он.

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В статье: война с россией Марк Милли
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