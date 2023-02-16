Генерал Милли: Чтобы Украина полностью освободила территории в 2023 году, нужен крах российской армии
Это будет чрезвычайно сложно
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия не может покорить Украину и добиться своих политических целей военным путем. Вероятно, война России против Украины должна завершиться переговорами. В этом году Украине будет очень тяжело полностью освободить все свои территории.
Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал в интервью Financial Times, сообщает Голос Америки.
Агрессию следует остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", добавил генерал. Он также отметил необходимость внимательного управления в случае эскалации, ведь речь идет о России, которая является большой страной с ядерным арсеналом.
Милли, однако, отметил, что и Украине будет чрезвычайно трудно достичь полной победы в этом году, что будет включать в себя освобождение всех своих территорий.
"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины, - сказал он изданию. - Нельзя сказать, что это не может произойти... Но это будет чрезвычайно сложно и будет фактически означать крах российской армии".
Милли также отметил важность сохранения запасов боеприпасов в США на соответствующем уровне. Пентагон переоценивает такие запасы и может потребоваться их пополнение, добавил он.
Популярное сейчас
- Лунин стал худшим игроком стартового состава Реала в матче с Эльче
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Полесье по пенальти обыгрывает чемпиона Эстонии, ЛНЗ громит Оболонь. Таблица спаррингов Первой лиги
- Посольство США призвало американцев покинуть Россию, известна причина
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал