Украина и Россия провели обмен пленными 101 на 101

Украина продолжает возвращать из российского плена своих граждан.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сегодня, 16 февраля, домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский.

Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ.

94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Многие из героев получили ранения разной тяжести.

Также Ермак отметил, что работа в данном направлении продолжается.

Россиское Минобороны также сообщило о том, что в Россию вернулись 101 россиский военный, которые находились в плену в Украине.