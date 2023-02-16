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Украина и Россия провели обмен пленными 101 на 101

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Домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский

Украина и Россия провели обмен пленными 101 на 101

t.me/ermaka2022

Новина українською

Украина продолжает возвращать из российского плена своих граждан.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, сегодня, 16 февраля, домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский.

Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ.

94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Многие из героев получили ранения разной тяжести.

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Также Ермак отметил, что работа в данном направлении продолжается.

Россиское Минобороны также сообщило о том, что в Россию вернулись 101 россиский военный, которые находились в плену в Украине.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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