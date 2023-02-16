УАФ: Заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления безосновательны

В УАФ прокомментировали ситуацию с подачей исков против "1+1 Интернет" и журналиста Константина Андриюка об опровержении недостоверной информации.

"Юристы Украинской ассоциации футбола обратились в суд с исками об опровержении недостоверной информации.

Целью исковых заявлений является опровержение распространенной ранее отдельными информационными ресурсами ложных сведений о деятельности УАФ и её руководства.

Обжалованные юристами УАФ информационные материалы содержат категорические утверждения, в частности, в форме обвинений в адрес ассоциации и руководства в преступлениях, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Вместе с тем, глава УАФ Андрей Павелко не привлекался к уголовной, административной или иной ответственности за коррупционные действия, получение неправомерной выгоды, за махинации, кражи или нецелевое использование средств, отмечают в иске юристы ассоциации.

Также президент УАФ, как и другие представители организации, не внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в заявлении.