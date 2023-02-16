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УАФ: Заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления безосновательны

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Заявление юристов УАФ относительно исков к Football Hub и Константину Андриюку

УАФ: Заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления безосновательны

Новина українською

В УАФ прокомментировали ситуацию с подачей исков против "1+1 Интернет" и журналиста Константина Андриюка об опровержении недостоверной информации.

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"Юристы Украинской ассоциации футбола обратились в суд с исками об опровержении недостоверной информации.

Целью исковых заявлений является опровержение распространенной ранее отдельными информационными ресурсами ложных сведений о деятельности УАФ и её руководства.

Обжалованные юристами УАФ информационные материалы содержат категорические утверждения, в частности, в форме обвинений в адрес ассоциации и руководства в преступлениях, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Вместе с тем, глава УАФ Андрей Павелко не привлекался к уголовной, административной или иной ответственности за коррупционные действия, получение неправомерной выгоды, за махинации, кражи или нецелевое использование средств, отмечают в иске юристы ассоциации.

Также президент УАФ, как и другие представители организации, не внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в заявлении.

Также УАФ опубликовала комментарий своих юристов:

"Соответственно, утверждения, содержащиеся в информационных материалах отдельных ресурсов, недостоверны, не основываются на каких-либо приговорах судов, вынесенных в рамках уголовных производств, или постановлениях судов по делам об административных правонарушениях и нарушают презумпцию невиновности".

Пресс-служба ассоциации также добавила следующее:

"Учитывая это, публичные заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления абсолютно безосновательны.

Согласно действующему законодательству Украины каждый имеет право на защиту своей чести, достоинства и репутации. И реализация этого права со стороны УАФ происходит только в рамках правового поля".

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Источник: СБУ провела обыск в УАФ
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В статье: Константин Андриюк УАФ Телеканал 1+1
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