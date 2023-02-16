УАФ: Заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления безосновательны
Заявление юристов УАФ относительно исков к Football Hub и Константину Андриюку
В УАФ прокомментировали ситуацию с подачей исков против "1+1 Интернет" и журналиста Константина Андриюка об опровержении недостоверной информации.
"Юристы Украинской ассоциации футбола обратились в суд с исками об опровержении недостоверной информации.
Целью исковых заявлений является опровержение распространенной ранее отдельными информационными ресурсами ложных сведений о деятельности УАФ и её руководства.
Обжалованные юристами УАФ информационные материалы содержат категорические утверждения, в частности, в форме обвинений в адрес ассоциации и руководства в преступлениях, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины.
Вместе с тем, глава УАФ Андрей Павелко не привлекался к уголовной, административной или иной ответственности за коррупционные действия, получение неправомерной выгоды, за махинации, кражи или нецелевое использование средств, отмечают в иске юристы ассоциации.
Также президент УАФ, как и другие представители организации, не внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в заявлении.
Также УАФ опубликовала комментарий своих юристов:
"Соответственно, утверждения, содержащиеся в информационных материалах отдельных ресурсов, недостоверны, не основываются на каких-либо приговорах судов, вынесенных в рамках уголовных производств, или постановлениях судов по делам об административных правонарушениях и нарушают презумпцию невиновности".
Пресс-служба ассоциации также добавила следующее:
"Учитывая это, публичные заявления некоторых СМИ относительно исков о якобы оказании на них давления абсолютно безосновательны.
Согласно действующему законодательству Украины каждый имеет право на защиту своей чести, достоинства и репутации. И реализация этого права со стороны УАФ происходит только в рамках правового поля".
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