Павелко снова претендует на членство в исполкоме УЕФА. Он в списке кандидатов

УЕФА объявил окончательный список кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета организации.

Выборы пройдут в рамках 47-го очередного Конгресса УЕФА в Лиссабоне 5 апреля текущего года. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов, сообщает официальный сайт УЕФА. Среди них – и глава УАФ Андрей Павелко.

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Также на должность президента УЕФА на новый срок будет избираться Александер Чеферин.