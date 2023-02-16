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Павелко снова претендует на членство в исполкоме УЕФА. Он в списке кандидатов

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На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов

Павелко снова претендует на членство в исполкоме УЕФА. Он в списке кандидатов

Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий

Новина українською

УЕФА объявил окончательный список кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета организации.

Выборы пройдут в рамках 47-го очередного Конгресса УЕФА в Лиссабоне 5 апреля текущего года. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов, сообщает официальный сайт УЕФА. Среди них – и глава УАФ Андрей Павелко.

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Также на должность президента УЕФА на новый срок будет избираться Александер Чеферин.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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