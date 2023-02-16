Павелко снова претендует на членство в исполкоме УЕФА. Он в списке кандидатов
На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов
Фото: facebook.com/andriy.pavelko / Автор невідомий
УЕФА объявил окончательный список кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета организации.
Выборы пройдут в рамках 47-го очередного Конгресса УЕФА в Лиссабоне 5 апреля текущего года. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов, сообщает официальный сайт УЕФА. Среди них – и глава УАФ Андрей Павелко.
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Также на должность президента УЕФА на новый срок будет избираться Александер Чеферин.
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Источник:УАФ
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