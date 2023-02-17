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Победа Шахтера, кипрская неудача Днепра-1, ничья Барсы и МЮ. Главные новости за 16 февраля

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А также возможная отставка тренера ПСЖ и амбиции Павелко

Победа Шахтера, кипрская неудача Днепра-1, ничья Барсы и МЮ. Главные новости за 16 февраля

Фото: ФК "Шахтар" / Автор - невідомий

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 февраля

Шахтер переиграл Ренн в первом матче плей-офф Лиги Европы

“Шахтер” добился положительного результата в первой игре с “Ренном” в плей-офф Лиги Европы. Команда Йовичевича победила со счетом 2:1. Первый гол в игре забил Дмитрий Крыськив, добив мяч в ворота после удара Михайличенко, а в конце первого тайма удвоил преимущество “горняков” Артем Бондаренко, реализовав пенальти. “Ренн” после перерыва атаковал острее и отыграл один мяч (Экамби). Ответная игра состоится 23 февраля.

АЕК Ларнака продолжает побеждать украинские клубы

“Днепр-1” в третий раз в сезоне проиграл кипрскому “АЕКу”. Клубы из Ларнаки дважды обыграл лидера УПЛ в квалификации Лиги Европы, а вчера переиграл команду Кучера в плей-офф Лиги конференций. Единственный гол в конце матча после стандарта забил Анхель Гарсия. 1:0 в пользу “АЕКа”.

Барселона и Манчестер Юнайтед победителя не определили

Центральным матчем плей-офф Лиги Европы было противостояние “Барселоны” и “Манчестер Юнайтед”. Гранды европейского футбола провели зрелищный матч, выполнив на двоих выполнили 36 ударов. Все голы были забиты во втором тайме. Счет в матче открыл Маркос Алонсо, замкнув подачу Рафиньи, но “Манчестер Юнайтед” за девять минут удалось перевернуть игру – очередной гол забил Рашфорд, затем Кунде срезал мяч в свои ворота. Но “Барса” отыгралась – кипер МЮ Де Хеа ошибся, не среагировав на удар Рафиньи.

С другими результатами плей-офф Лиги Европы вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.

ПСЖ рассуждает о возвращении Тухеля

ПСЖ проиграл три последних матча и руководство это не устраивает. В клубе пока не собираются рассматривать увольнение Галтье до вылета из Лиги чемпионов, но готовы сделать это, если клуб не начнет побеждать. Если Галтье в итоге будет уволен, главным претендентом на его должность называется Зинедин Зидан, но RMC Sport информирует, что в Париже подумывают и о возвращении Томаса Тухеля.

Динамо продлило Вивчаренко и работает над новым контрактом Караваева

"Динамо" объявило о продолжении сотрудничества с левым защитником Константином Вивчаренко, сообщает клубная пресс-служба. Срок нового соглашения с 20-летним игроком не разглашается, но прошлый договор истекал в конце 2024 года. Также киевляне ведут переговоры о продлении контракта с Александром Караваевым. Как сообщает "ТаТоТаке", стороны обсуждают детали соглашения. Текущее соглашение 30-летнего игрока с “Динамо” рассчитано до лета этого года.

Павелко претендует на членство в исполкоме УЕФА

УЕФА объявил окончательный список кандидатов в президенты и члены Исполнительного комитета организации. Выборы пройдут в рамках 47-го очередного Конгресса УЕФА в Лиссабоне пятого апреля текущего года. На девять мест в исполкоме претендуют 13 претендентов, сообщает официальный сайт УЕФА. Среди них – и глава УАФ Андрей Павелко.

Фернандо Льоренте завершил карьеру

Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом испанского нападающего был "Эльче", который он покинул прошлым летом. Льоренте играл в Испании, Англии и Италии, в таких клубах как "Ювентус", "Атлетик" Бильбао и "Тоттенхэм". Льоренте выигрывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу Европы, а также Кубок Мира и чемпионат Европы со сборной Испании.

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Комментарии (1)
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caso47
17.02.2023 в 08:50
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил
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