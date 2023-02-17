ВСУ отбили атаки около 16 населенных пунктов, россияне применили 41 ракету за сутки

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы сообщает, что за прошедшие сутки Россия применила 41 ракету разных типов по территории Украины, 5 из них, переработанные ЗРК С-300, по Харькову. 16 ракет были сбиты украинскими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Предупреждается, что угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Кременная, Диброва и Билогоровка – Луганской, а также Раздолевка, Федоровка, Парасковиивка, Бахмут, Ивановское, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских войск. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений, а также населенных пунктов вдоль государственной границы Украины и по всей линии столкновения.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение четверга нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов.