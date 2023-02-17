Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля
16 артиллерийских систем
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 141260 (+800) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3298 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,
- РСЗО – 467 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 241 (+2) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1),
- крылатые ракеты 871 (+14),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20) ед,
- специальная техника – 221 (+2).
Данные уточняются.
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