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Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля

Общие новости
(1 голосов)

16 артиллерийских систем

Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 141260 (+800) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3298 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6520 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 2322 (+16) ед,
  • РСЗО – 467 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 241 (+2) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2013 (+1),
  • крылатые ракеты 871 (+14),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5187 (+20) ед,
  • специальная техника – 221 (+2).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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