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Россия ночью атаковала Харьков ракетами С-300, удары пришлись по двум районам

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В 22:55 начала звучать сирена

Россия ночью атаковала Харьков ракетами С-300, удары пришлись по двум районам

Харківська обласна прокуратура

Новина українською

Российские войска в ночь на 17 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. В 22:55 раздался сигнал воздушной тревоги.

"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информации не поступало. По данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания", – отметил мэр города Игорь Терехов.

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В статье: война с россией Олег Синегубов Игорь Терехов
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Источник:
t.me/synegubov

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