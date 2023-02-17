Россия ночью атаковала Харьков ракетами С-300, удары пришлись по двум районам
В 22:55 начала звучать сирена
Харківська обласна прокуратура
Российские войска в ночь на 17 февраля нанесли ракетный удар по Харькову. В 22:55 раздался сигнал воздушной тревоги.
"По предварительной информации, по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300. Под прицелом оккупантов в очередной раз объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому. В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информации не поступало. По данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания", – отметил мэр города Игорь Терехов.
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