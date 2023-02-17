ВСУ ликвидировали российского подполковника-разведчика. Он был на Донбассе еще с 2014-го

В российских социальных сетях появилась информация, что 10 февраля в Украине был уничтожен подполковник армии РФ Виктор Викторович Фурсов.

Этот Фурсов окончил Новосибирское высшее военное командное училище, учился на факультете разведки.

Сообщается, что на войну с Украиной отправился в августе 2022-го, был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Где именно поработали ВСУ, не указывается.

Между тем, как указывает журналист InformNapalm Антон Павлушко, в 2018-м году сайт "Миротворец" публиковал фамилии российских офицеров, прикомандированных в воинскую часть 33744, так называемую 8-ю общевойсковую армию РФ. Ее штаб в Новочеркасске фактически на границе с Украиной.

В этой базе были российские офицеры, проходившие службу на Донбассе в первом и втором армейских корпусах ЛДНР в 2014-17-х годах. Среди них был и Виктор Фурсов, тогда еще имевший звание капитана.

Ранее сообщалось, что в Украине был убит подполковник армии РФ, командовавший реактивным артиллерийским дивизионом.