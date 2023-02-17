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Значок из рук фюрера – не помог. ВСУ ликвидировали россиянина, снявшегося в НГ-обращении Путина

Общие новости
(1 голосов)

Т.н. "сво" для него завершена

Значок из рук фюрера – не помог. ВСУ ликвидировали россиянина, снявшегося в НГ-обращении Путина

россми

Новина українською

26-летний старший лейтенант ВДВ РФ Юрий Шнайдер погиб через месяц после того, как президент путин вручил ему Орден мужества "за оборону" оккупированного украинского села. На россии заявляют, что Шнайдер своим телом накрыл гранату, чтобы "спасти сослуживцев и заставить нацистов отступить".

Шнайдер был известен под позывным "Круг", Юрий – родом из Красноярского края, окончил Рязанское воздушно-десантное училище. Он снимался в новогоднем видеообращении путина, сам военнослужащий так комментировал это событие:

"Поддержка верховного главнокомандующего является очень отрадной для меня и поднимает боевой дух".

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2023 в 12:43
Судячи з прізвища він і був нацистом
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