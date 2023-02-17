  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гол с подачи Блохина забивает Балтача. Сегодня отмечает юбилей экс-футболист киевского Динамо
В тренде

Гол с подачи Блохина забивает Балтача. Сегодня отмечает юбилей экс-футболист киевского Динамо

Общие новости
(1 голосов)

Тренирует в Англии

Гол с подачи Блохина забивает Балтача. Сегодня отмечает юбилей экс-футболист киевского Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сергей Павлович Балтача родился 17 февраля 1958-го, сегодня ему исполняется 65 лет. Советский и украинский защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР (1977), мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Читайте такжеБалтача: Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко

Выступая за киевское "Динамо", по четыре раза выигрывал чемпионат страны и кубок. Сергей Балтача также брал вместе с украинским грандом Кубок обладателей Кубков УЕФА (1986). Автор 1100-го гола, забитого на финальных частях чемпионатов мира.

В конце 1988 года одним из первых советских футболистов уехал играть в Великобританию. 200 тысяч фунтов за него заплатил английский "Ипсвич Таун". Бутсы на гвоздь Балтача повесил в Шотландии, доиграв в "Сент-Джонстоне" и "Инвернессе", после чего начал карьеру тренера. Работал ассистентом в "ЦСКА-Борисфен", а потом вернулся на острова – трудился ассистентом в "Сент-Миррене", тренером юношеской академии в "Чарльтоне" (2001-2008) и "Челси" (2008-2021). В 2012-м вернулся в "Чарльтон".

По теме
yellow-arrow
2000 бойцов на 100 метров продвижения. С началом мобилизации уровень потерь РФ сильно вырос
yellow-arrow
Генштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи
yellow-arrow
24 февраля РФ может запустить три волны ракетных атак. В ОП заявили, что готовы к разным сценариям
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Балтача
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде