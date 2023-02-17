Гол с подачи Блохина забивает Балтача. Сегодня отмечает юбилей экс-футболист киевского Динамо

Сергей Павлович Балтача родился 17 февраля 1958-го, сегодня ему исполняется 65 лет. Советский и украинский защитник и полузащитник. Мастер спорта СССР (1977), мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Выступая за киевское "Динамо", по четыре раза выигрывал чемпионат страны и кубок. Сергей Балтача также брал вместе с украинским грандом Кубок обладателей Кубков УЕФА (1986). Автор 1100-го гола, забитого на финальных частях чемпионатов мира.

В конце 1988 года одним из первых советских футболистов уехал играть в Великобританию. 200 тысяч фунтов за него заплатил английский "Ипсвич Таун". Бутсы на гвоздь Балтача повесил в Шотландии, доиграв в "Сент-Джонстоне" и "Инвернессе", после чего начал карьеру тренера. Работал ассистентом в "ЦСКА-Борисфен", а потом вернулся на острова – трудился ассистентом в "Сент-Миррене", тренером юношеской академии в "Чарльтоне" (2001-2008) и "Челси" (2008-2021). В 2012-м вернулся в "Чарльтон".