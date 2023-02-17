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Генштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи

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Известны причины такой активности

Генштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи

Скриншот з відео

Новина українською

Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.

К тому же, оккупанты переместили базы для тренировки операторов Shahed в более безопасные для них места, об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В то же время во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее у российских спецслужб есть возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов, как отмечает Генштаб.

Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров". Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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