Генштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи
Известны причины такой активности
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Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов.
К тому же, оккупанты переместили базы для тренировки операторов Shahed в более безопасные для них места, об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
В то же время во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее у российских спецслужб есть возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов, как отмечает Генштаб.
Чтобы восполнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых "гастарбайтеров". Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников.
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