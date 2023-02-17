2000 бойцов на 100 метров продвижения. С началом мобилизации уровень потерь РФ сильно вырос

В Министерстве обороны Великой Британии сообщают, что армия российской федерации и "вагнеровцы" потеряли на войне около 175-200 тысяч единиц живой силы, 40-60 тысяч из которых – убитыми. Это почти наверняка обусловлено чрезвычайно примитивным медицинским обеспечением большей части сил.

Разведка Британии отмечает, что с началом мобилизации в сентябре 2022 года уровень потерь РФ сильно вырос. Также в разведке считают, что причиной потерь стала артиллерия.

В издании The Times при этом отметили, что приблизительно на каждые 100 метров продвижения Россия теряет 2000 бойцов. Имеются в виду общие потери: убитые, раненые, пленные, заболевшие.