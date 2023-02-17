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В Сети показали видео переполненного кладбища в Рязани

Общие новости
(2 голосов)

"Рязань, сегодня!"

В Сети показали видео переполненного кладбища в Рязани

Флаг

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили 141 260 единиц личного состава, за 16 февраля ВСУ уничтожили 800 российских солдат. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб.

В Сети в это время появилось видео, на котором можно разглядеть свежие могилы российских оккупантов в городе Рязань. Все кладбище засыпано флагами агрессора. Один из пропагандистских телеграм-каналов отметил:

"Рязань, сегодня! Мне больно смотреть на это всё, но я верю в победу! Лучшие сыновья нашей страны, отдавшие жизнь за всех нас, верят и смотрят на нас, давайте доведём, начатое СВО до конца, до победного конца! Никаких переговоров, только победа! Иначе погибнем все… И совесть погибнет…"

Старший лейтенант ВДВ РФ погиб через месяц после того, как президент путин вручил ему Орден мужества "за оборону" оккупированного украинского села. Об этом мы сообщали ранее:

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В статье: война с россией
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Комментарии (4)
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Romanik2806 (Киев)
17.02.2023 в 14:33
А Ви думаєте, що у нас такоих кладовищ немає? Так я Вам відповідь звісно є. Тільки в моєму місті на тиждень ховають по 5 - 10 людей. Я просто не розумію навіщо винищувать молоде населення.
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0
-3
чалагач (Киев)
17.02.2023 в 15:10
ти чмо їбануте з калуги видать репортаж ведеш(Кієв?:)_
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+1
0
Romanik2806 (Киев)
17.02.2023 в 15:47
ну точно не з дивана, як ти високоінтелектуальне чудо) трошки поїзди по Україні і побачиш не одне клажовище з прапорами.
0
0
aleks68
17.02.2023 в 15:43
голову полечи убогий.
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0
0

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