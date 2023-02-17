В Сети показали видео переполненного кладбища в Рязани

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.23 ориентировочно составили 141 260 единиц личного состава, за 16 февраля ВСУ уничтожили 800 российских солдат. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб.

В Сети в это время появилось видео, на котором можно разглядеть свежие могилы российских оккупантов в городе Рязань. Все кладбище засыпано флагами агрессора. Один из пропагандистских телеграм-каналов отметил:

"Рязань, сегодня! Мне больно смотреть на это всё, но я верю в победу! Лучшие сыновья нашей страны, отдавшие жизнь за всех нас, верят и смотрят на нас, давайте доведём, начатое СВО до конца, до победного конца! Никаких переговоров, только победа! Иначе погибнем все… И совесть погибнет…"

Старший лейтенант ВДВ РФ погиб через месяц после того, как президент путин вручил ему Орден мужества "за оборону" оккупированного украинского села. Об этом мы сообщали ранее: