Попал под воздушную тревогу. В Киев приехал премьер-министр Нидерландов
По состоянию на 14:00 17 февраля в столице и других областях раздается сирена, взлетели МиГ
Твиттер Jeroen Akkermans
В Киеве находится с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он уже почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора, далее у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Появились фотографии премьера с Михайловской площади. С Рютте в Украину приехала также министр торговли Нидерландов Лисье Шрайнемахер.
Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9— Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023
В последний раз перед этим Рютте лично приезжал в Украину в июле. Тогда он посетил сильно пострадавшие районы Украины (Бородянку, Бучу, Ирпень), а также пообщался с президентом Зеленским. В конце года он объявил о пакете в поддержку Украины 2,5 миллиарда евро в 2023 году. В феврале Нидерланды получили от Украины запрос о передаче истребителей.
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