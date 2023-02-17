Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ на месяц

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен с его должности до 17 марта 2023 года. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

Проблемы Павелко начались осенью 2022 года, когда ему подозрение вручила прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.

Вскоре после ареста чиновник выплатил почти 10 млн залога и вышел на свободу. Напомним, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.