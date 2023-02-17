Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ на месяц
Решение суда
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен с его должности до 17 марта 2023 года. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.
Проблемы Павелко начались осенью 2022 года, когда ему подозрение вручила прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.
Вскоре после ареста чиновник выплатил почти 10 млн залога и вышел на свободу. Напомним, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.
Популярное сейчас
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в матче с АЕК
- Победа Шахтера, кипрская неудача Днепра-1, ничья Барсы и МЮ. Главные новости за 16 февраля
- Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО