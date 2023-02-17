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Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ на месяц

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(1 голосов)

Решение суда

Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ на месяц

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко решением суда отстранен с его должности до 17 марта 2023 года. Об этом сообщает журналист Константин Андриюк в своем Telegram-канале.

Проблемы Павелко начались осенью 2022 года, когда ему подозрение вручила прокуратура - его, а также генсека УАФ Юрия Записоцкого обвиняют в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей.

Вскоре после ареста чиновник выплатил почти 10 млн залога и вышел на свободу. Напомним, 47-летний Павелко возглавил федерацию футбола в марте 2015 года, когда она еще называлась ФФУ.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (13)
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Zapp Brannigan (Київ)
17.02.2023 в 15:23
Павелка давно треба прибрати, але невже так важко було дотриматися закону і процедури? Скликати конгрес УАФ, перевибори зробити. Бо тут може УЄФА прокинутися, раніше за таке проти інших країн вони санкції вводили взагалі-то. Та й суд не має таких повноважень щодо виборних осіб. Недавно таку саму фігню провернули з мером Чернігова, причому чогось це робив суд аж у Львові... Законність таких рішень викликає купу питань і Павелка стопудово цим скористається!
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-2
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Spokoyno (Київ)
17.02.2023 в 15:37
Як можна поплічників Пав... загітувати його скинути... Завтра і до них доберуться. Тому суд не боса УАФ, а контори, що роздерибанила багато млн цілком правильний вихід! Важливо, щоб у матеріалах слідства було чітко доведено, що ті гроши свідомо "розкрадались".
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Zapp Brannigan (Київ)
17.02.2023 в 15:40
Ну поплічників Суркіса, а потім поплічників Конькова якось ж загітували...
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MaximSK (Киев)
17.02.2023 в 15:17
У меня главная претензия к Павелко, в национальной сборной, мы единственная страна в Европе у которого нет главного тренера, такая же фигня была 2 года назад после ухода Шевы, Ребров не собирается уходить из клуба из ОАЭ. По мне нужно найти другого тренера, а дальше в зависимости от игры и результатов смотреть, но лучше бы оставил Петракова.
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Zapp Brannigan (Київ)
17.02.2023 в 15:20
Щоб лишити Петракова, треба було йому зарплату піднімати, бо вірмени дали більше. З Ребровим - те ж саме, але Павелко очевидно не бажає платити багато... Тому і говорять про Ротаня
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MaximSK (Киев)
17.02.2023 в 15:35
Если денег нет, то смысла вести переговоры с Ребровым дальше нет, нужно искать более простого тренера, свободных тренеров в Украине достаточно. А у Ротаня уже есть 2 работы, такого никогда не встречал чтобы тренер руководил одновременно 3 команды.
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Zapp Brannigan (Київ)
17.02.2023 в 15:40
Само собою, але коли це павелко щось робив без муток?
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MaximSK (Киев)
17.02.2023 в 15:48
Я до последнего надеялся что они примут решения в январе, максимум в конце феврале, но они даже не думают назначать главного тренера,видимо либо они специально уничтожают национальную сборную, либо они настолько неадекватны и нерешительны что способны тянуть до конца марта, тут однозначно нужно назначать нового президента УАФ.
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Moro (Київ)
17.02.2023 в 14:57
хрін з нею, з ціею бандитською пикою павелко. А от коли Олег Протасов, чудовий футболіст, став павелковскою гнидою і таким же як павелко "функціонером" - ось питання і біда
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+2
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Footballers (Умань)
17.02.2023 в 14:42
Повістка-армія.Але будуть Мальдіви...
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Moro (Київ)
17.02.2023 в 15:00
перестаньте розкидатись тими повістками усіляким покидькам. Ви ображаете ЗСУ і хлопців що воюють. Повістка і ЗСУ не повинна бути покаранням для усілякого непотребу. Тільки за грати і надовго!
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+1
0
чалагач (Киев)
17.02.2023 в 15:21
а окопи копати?
+1
0
Romerik (YNWA)
17.02.2023 в 14:32
Яке горе. Чесну святу людину турбують...
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0
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