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Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины

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Оккупанты построили в своем расположении полевой госпиталь

Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины

Фото: censor.net

Новина українською

Защитники, находящиеся сейчас на страже Сумской области, сообщили о большой группировке войск в России вблизи региона. Издание The Times передает слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была".

Он добавил, что россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показывает, что орки планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также украинские военные увидели, как россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязь мешала оккупантам оперативно продвигаться.

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В статье: война с россией
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Источник:
thetimes.co.uk

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