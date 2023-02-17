Наибольшая концентрация для этой точки за все время. Известно, сколько россиян сосредоточено возле Сумщины

Защитники, находящиеся сейчас на страже Сумской области, сообщили о большой группировке войск в России вблизи региона. Издание The Times передает слова старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова.

"По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была".

Он добавил, что россияне построили в своем расположении полевой госпиталь. По словам старшего лейтенанта, это показывает, что орки планируют наступательные действия. В прошлом году так и произошло, и базирование войск у границы с Украиной "для учений" было блефом.

Также украинские военные увидели, как россияне гравием засыпали дорогу, ведущую к границе – благодаря этому там может двигаться бронетехника. В прошлом году грязь мешала оккупантам оперативно продвигаться.