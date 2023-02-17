Гуменюк: Мобилизационный ресурс требуется для ротации. Энтузиазм у людей падает

Украина нуждается в мобилизационном ресурсе, поскольку ряду подразделений на фронте необходима ротация. Одновременно у людей призывного возраста падает уровень энтузиазма.

Об этом руководитель прессцентра ОК "Південь" Наталья Гуменюк сказала в интервью Радио Свобода.

"Есть абсолютная потребность (в мобилизационном ресурсе. – Ред.), поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся долгое время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении", - сказала она.

Гуменюк объяснила, что мобилизационный ресурс необходим, чтобы вывести бойцов из зоны активных боевых действий, дать им побыть на более спокойной территории и восстановить силы перед возвращением на позиции.

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"Пока мы наблюдаем все же падение энтузиазма у этой категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", – говорит Гуменюк.

Она подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине опирается на повышенное сознание граждан, на то, что каждый мужчина мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять информацию о себе, проживать по месту регистрации и по повестке появляться.

Однако некоторые не проживают по месту регистрации, очень многие избегают этого сознательно, как отметила Гуменюк. Поэтому кроме плана мобилизационного ресурса есть пробелы в законодательстве, как усложняют его выполнение.