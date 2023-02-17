УАФ: Информация об отстранении Павелко от занимаемой должности манипулятивна и не соответствует действительности

Пресс-служба УАФ прокомментировала заявление об отстранении президента ассоциации Андрея Павелко с должности до 17 марта 2023 года , опубликовав официальное заявление.

"Опубликованная в СМИ информация об отстранении Президента УАФ Андрея Павелко от занимаемой должности на один месяц манипулятивна и не соответствует действительности.

Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности Президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.

Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности Президента УАФ.

Обжалование же сегодняшнего определения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека.

Указанное решение Печерского суда не будет иметь никаких правовых последствий для деятельности Украинской ассоциации футбола, а потому очевидно, что оно направлено исключительно на дискредитацию руководства ассоциации и украинского футбола в целом, в частности, и в глазах международного футбольного сообщества накануне выборов членов Исполкома УЕФА.

Это решение абсолютно необоснованно и грубо противоречит Уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций.

Появление этого незаконного и юридически безосновательного решения Печерского суда является четким подтверждением того факта, что давление на руководство ассоциации через подконтрольные правоохранительные органы осуществляется отдельными лицами искусственно в интересах, в частности, "страны 404", стремящейся лишить Украину представительства в УЕФА.

Добавим, что при всех проявлениях давления и диверсий президент УАФ Андрей Павелко стал единственным официальным кандидатом от Украины на выборах членов Исполкома УЕФА.

ДОПОЛНЕНИЕ: Печерский районный суд г. Киева сегодня также вынес определение о временном отстранении от занимаемой должности генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого на один месяц. Это постановление также не вступило в законную силу и будет обжаловано. Юрий Записоцкий продолжает выполнять свои должностные обязанности", - говорится в заявлении УАФ.