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"На что менять?" Макрон не верит, что смена режима в России что-нибудь даст

Общие новости
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Риторика французского президента в последнее время очень изменилась

"На что менять?" Макрон не верит, что смена режима в России что-нибудь даст

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Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России. Об этом сообщает ЕП.

"Я не верю, что смена режима что-то даст. И когда я слышу, как много людей выступают за смену режима, я спрашиваю: На что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, и это были провалы", - объяснил он.

Поэтому, по словам Макрона, необходимо сначала помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость, а об изменениях России говорить рано.

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Макрон также заявил, что Запад не до конца переварил последствия окончания холодной войны, а Россия не до конца переварила то, что она перестала быть империей.

"Очевидно, что глубинной причиной этой агрессии является одержимость геополитическим доминированием. Россия имела низкий ВВП и упадок демографической ситуации, но при этом была крупнейшей страной мира с огромными границами, и перед ней стоял выбор между тем, чтобы сделать ставку на свое будущее, присоединившись к Европе, или вернуться к мечте об империи, и она выбрала последнее", - сказал он.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.02.2023 в 22:57
Росія це банда а не країна. Один пахан міняє іншого.
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