"На что менять?" Макрон не верит, что смена режима в России что-нибудь даст

Президент Франции Эммануэль Макрон не верит, что смена режима будет способствовать позитивным изменениям в России. Об этом сообщает ЕП.

"Я не верю, что смена режима что-то даст. И когда я слышу, как много людей выступают за смену режима, я спрашиваю: На что менять? Кто следующий? Кто ваш лидер? За последние десятилетия мы видели много изменений режимов во многих странах, и это были провалы", - объяснил он.

Поэтому, по словам Макрона, необходимо сначала помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость, а об изменениях России говорить рано.

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Макрон также заявил, что Запад не до конца переварил последствия окончания холодной войны, а Россия не до конца переварила то, что она перестала быть империей.