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Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля

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1+1 от Цыганкова в Испании, плюс 18 в таблице у "Наполи" и возможный вызов для Моуриньо - дайджест новостей за пятницу

Яркий матч Цыганкова, будничная победа от почти чемпиона Италии. Главные новости за 17 февраля

Фото: gironafc.cat

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е февраля.

Виктор Цыганков помог "Жироне" добыть разгромную победу

Украинский вингер Виктор Цыганков в прошедшую пятницу впервые в сезоне вышел в старте своего нового клуба, испанской "Жироны". И сделал это весьма удачно. Уже в первом тайме украинец отличился двумя голевыми действиями, позволив каталонской команде убить интригу еще до перерыва. Вначале Виктор отличился сам, а уже под занавес тайма успел отдать ассист, сделав 1+1 менее чем за 45 минут. По итогу, Цыганков был заменен в середине второй половины, а его команда победила 6:2.

"Наполи" сделал очередной шаг на пути к чемпионскому титулу

Время идет, а зимний спад "Наполи", который предрекали многие, никак не может найти команду Спаллетти. В прошедшую пятницу неаполитанцы снова победили, и снова благодаря усилиям двух главных звезд. Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен сумели по разу отличиться до перерыва, установив окончательный счет в игре против "Сассуоло". "Наполи" добыл седьмую победу в Серии А кряду, временно оторвавшись от "Интера" на 18 очков. В других поединках пятницы "Аугсбург" минимально обыграл "Хоффенхайм" в чемпионате Германии, а "Лион" неожиданно уступил на выезде "Осеру" в рамках французского первенства.

Киевское "Динамо" снова победило на сборах

Украинские клубы продолжают усердно готовиться к возобновлению сезона. К примеру, в пятницу киевское "Динамо" провело свой очередной спарринг, добыв очередную победу. Выйдя почти полностью основой, коллектив Луческу сумел дважды расписаться в воротах "Лиепаи". По разу отличились Пэррис и Волошин. В рамках третьего тура товарищеского турнира Winter Cup "Верес" обыграл "Левадию". "Львов" не сумел переиграть грузинский клуб "Самгурали", проиграв 2:3. Это первая неудача на сборах от команды Дулуба. Помимо этого неудачи в пятницу преследовали "Ингулец" (1:2 против "Вечисты"), "Александрию" (0:1 против "Алая") и "Зарю" (2:4 против "Риги"). Отметим, что две последние команды уже завершили программу зимних сборов.

Суд временно отстранил Андрея Павелко от должности президента УАФ

Тем временем продолжаются разбирательства, связанные с главой УАФ Андреем Павелко. Еще осенью 2022-го года, ему, а также генсеку УАФ Юрию Записоцкому, было вручено подозрение в растрате около 26 млн гривен на строительстве завода по производству искусственных полей. В пятницу журналист Константин Андриюк опубликовал информацию, что суд принял решение на месяц отстранить Павелко от должности президента УАФ. Вскоре последовало опровержение от украинской ассоциации футбола. В заявлении сказано, что Андрей Павелко продолжит руководить УАФ до окончания апелляционного рассмотрения, которое было подано сразу после решения суда.

Жозе Моуриньо может стать тренером "ПСЖ"

Напоследок заглянем во Францию. Там после Чемпионата мира не лучшим образом выглядит действующий чемпион, который проиграл три последних матча кряду. Ранее уже была информация, что наставник "ПСЖ" Кристоф Галтье, если ему не удастся наладить ситуацию, может быть уволен в ближайшее время. В пятницу появилась информация касательно его преемника, которым может стать Жозе Моуриньо. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш давно является поклонником португальца и хотел бы видеть его в команде. Что касается "Ромы", которую ныне возглавляет "особенный", то они могут отпустить коуча за год до конца контракта, поскольку владельцы римлян и парижан находятся в дружеских отношениях.

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