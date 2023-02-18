Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии на войне против Украины.

За минувшие сутки оккупанты не досчитались 1010 человек личного состава. Кроме этого, были уничтожены 40 единиц техники захватчиков.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом: