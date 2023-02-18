Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Также уничтожены 40 единиц техники, в том числе пять танков
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии на войне против Украины.
За минувшие сутки оккупанты не досчитались 1010 человек личного состава. Кроме этого, были уничтожены 40 единиц техники захватчиков.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3303 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6533 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2326 (+4) ед,
- РСЗО – 469 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 243 (+2) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),
- крылатых ракет ‒ 871 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед,
- специальной техники – 223 (+2).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Фаны иранского Сепахана на матче с Зенитом вывесили флаг Украины - ВИДЕО
- Динамо интересуется тремя 19-летними игроками Руха
- "Пеналденко в деле", - Бондаренко с юмором прокомментировал свой гол Ренну. ВИДЕО
- Данилов: Кремль готовит "корейский" вариант по Украине с предложениями Медведчука
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:23 Украинские Генштаб: Иранские инструкторы прибыли в Луганск, в Мелитополе россияне установили свою башню связи
- 08:20 Украинские Плюс 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 16 февраля
- 07:13 Украинские ВСУ отбили атаки около 16 населенных пунктов, россияне применили 41 ракету за сутки
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн