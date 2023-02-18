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Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Также уничтожены 40 единиц техники, в том числе пять танков

Силы обороны ликвидировали еще более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии на войне против Украины.

За минувшие сутки оккупанты не досчитались 1010 человек личного состава. Кроме этого, были уничтожены 40 единиц техники захватчиков.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 142 270 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3303 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6533 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2326 (+4) ед,
  • РСЗО – 469 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 243 (+2) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+3),
  • крылатых ракет ‒ 871 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+9) ед,
  • специальной техники – 223 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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