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Министр обороны Британии: "Великое" наступление России продвигается на метры, а не километры

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Оккупанты медленно идут вперед, но испытывают очень большие потери

Министр обороны Британии: "Великое" наступление России продвигается на метры, а не километры

фото из свободных источников

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что на фронте пока нет никаких свидетельств сосредоточения российской группировки образца 24 февраля прошлого года. Слова чиновника из Мюнхенской конференции передает FT.

“На сегодняшний день нет никаких подтверждений значительного, великого российского наступления. То, что мы увидели – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней”, - заявил Воллес.

По словам британского высокопоставленного чиновника текущее наибольшее достижение оккупантов на фронте – это серия пробных атак вдоль линии столкновения с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"Большое" наступление России продвигается на метры, а не километры”, - добавил Воллес.

РФ не планирует отказываться от плана "мясорубки". В то же время западные союзники будут продолжать оказывать всестороннюю помощь Киеву: они полны решимости более чем когда-либо. Однако о поставках истребителей еще не стоит говорить.

Напомним, что по данным BBC потери российской армии сильно выросли с начала февраля. В то же время Бен Уоллес заявлял, что на войне в Украине РФ привлекла почти всю свою армию. Сегодняшние потери противника снова перевалили за тысячу ликвидированных лиц.

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В статье: война с россией Бен Уоллес
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