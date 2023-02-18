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Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. ПВО уничтожила два Калибра

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Зафиксировано несколько прилетов

Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. ПВО уничтожила два Калибра

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 18 февраля на всей территории Украины около часа звучала воздушная тревога. Как сообщал глава Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, в воздушное пространство Украины залетели шесть ракет.

Впоследствии в Воздушных Силах Украины отметили, что ПВО сбила два "Калибра". Россияне из акватории Черного моря выпустили четыре таких ракеты.

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что две ракеты покинули воздушное пространство области и полетели в направлении Запада.

Взрывы были зафиксированы в Хмельницком. Об этом заявил глава тамошней ОВА Сергей Гамалий. Местные очевидцы опубликовали в сети видео, где на гражданских объектах видны повреждения от атаки.

Для уменьшения последствий потенциальных попаданий в ряде регионов Украины были применены экстренные отключения света. После отбоя воздушной тревоги большинство регионов вернулись к привычным графикам.

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В статье: война с россией ПВО
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