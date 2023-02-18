Россия снова нанесла ракетные удары по Украине. ПВО уничтожила два Калибра

Утром 18 февраля на всей территории Украины около часа звучала воздушная тревога. Как сообщал глава Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, в воздушное пространство Украины залетели шесть ракет.

Впоследствии в Воздушных Силах Украины отметили, что ПВО сбила два "Калибра". Россияне из акватории Черного моря выпустили четыре таких ракеты.

В частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что две ракеты покинули воздушное пространство области и полетели в направлении Запада.

Взрывы были зафиксированы в Хмельницком. Об этом заявил глава тамошней ОВА Сергей Гамалий. Местные очевидцы опубликовали в сети видео, где на гражданских объектах видны повреждения от атаки.

Для уменьшения последствий потенциальных попаданий в ряде регионов Украины были применены экстренные отключения света. После отбоя воздушной тревоги большинство регионов вернулись к привычным графикам.