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Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС

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Была высока угроза попадания в ядерный реактор

Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС

Енергоатом у Telegram

Новина українською

Во время сегоднешней российской ракетной атаки опасность угрожала Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщают в Энергоатоме.

"Сегодня во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту”, - говорится в Telegram-канале Энергоатома.

Также отмечается, что была высока вероятность попадания в реактор и ядерной катастрофы.

Энергоатом сообщил, что в очередной раз обратился к МАГАТЭ с требованием принять меры для прекращения ядерного терроризма Кремля и обеспечения безопасности вокруг ядерных объектов Украины.

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В статье: война с россией Энергоатом
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