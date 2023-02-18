Две крылатые ракеты пролетели критически низко над одной из украинских АЭС

Во время сегоднешней российской ракетной атаки опасность угрожала Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщают в Энергоатоме.

"Сегодня во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет.

Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту”, - говорится в Telegram-канале Энергоатома.