Футбольные новости: Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол, Цыганков забил за Жирону
Новый выпуск ЗУБ!
Вы еще не слыхали? Андрея Павелко и Юрия Записоцкого решением судьи Печерского районного суда хотят отстранить от футбола на месяц! Что произошло, почему Павелко не посадят и каков результат этой истории лягушки с гадюкой? Первый гол и ассист Виктора Цыганкова за "Жирону"! Говорим о топовых новостях выходных.
00:00 Где искать футбольные новости?
00:23 Гол Цыганкова! Вингер адаптируется к Ла Лиге.
02:17 Суд над Павелко. УАФ останется без президента?
04:40 Как УАФ шантажирует украинский футбол?
05:34 Что делать Павелко? Стратегия "жертвы".
08:03 Чьи интересы защищают у УАФ и Павелко?
12:56 Чем все закончится?
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