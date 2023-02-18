Футбольные новости: Павелко не посадят, УАФ шантажирует футбол, Цыганков забил за Жирону

Вы еще не слыхали? Андрея Павелко и Юрия Записоцкого решением судьи Печерского районного суда хотят отстранить от футбола на месяц! Что произошло, почему Павелко не посадят и каков результат этой истории лягушки с гадюкой? Первый гол и ассист Виктора Цыганкова за "Жирону"! Говорим о топовых новостях выходных.

00:00 Где искать футбольные новости?

00:23 Гол Цыганкова! Вингер адаптируется к Ла Лиге.

02:17 Суд над Павелко. УАФ останется без президента?

04:40 Как УАФ шантажирует украинский футбол?

05:34 Что делать Павелко? Стратегия "жертвы".

08:03 Чьи интересы защищают у УАФ и Павелко?

12:56 Чем все закончится?

Спасибо, что смотришь!