ВСУ обезвредили вражескую ДРГ, которая хотела высадиться на один из островов в дельте Днепра
Также сегодня наши силы ПВО сбили 2 ракеты типа "Калибр"
Оперативное командование "Південь" сообщает, что наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 70 огневых задач.
При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом.
Также по информации ОК "Південь", во время сегодняшней утренней ракетной атаки рашисты выпустили 4 "Калибра", 2 из которых наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Итак, общий залп 8 составляет ракет.
За прошедшие сутки в нашей зоне ответственности враг совершил более 70 обстрелов мирных населенных пунктов. Поврежден газопровод и несколько жилых домов в Очакове и Херсоне. Обошлось без человеческих потерь.
По результатам боевой работы вражеские позиции недосчитались 10 рашистов, 2 беспилотных разведчика типа "Орлан-10", станции радиоэлектронной борьбы, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберной артиллерийской пушки-гаубицы.
В Черном море корабельная группировка врага состоит из 9 кораблей, среди которых 1 подводный, 1 надводный ракетоноситель.
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