ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
За 200 км
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о ситуации на границе.
"Мы располагаем информацией о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них - ударные.
Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости. Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе",
Вместе с тем Юсов заявил, что воздушное нападение россиян на Киев маловероятно.
"Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана путина по захвату территорий Донецкой и Луганской областей до конца марта", - подытожил представитель ГУР МО.
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