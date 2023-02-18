ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о ситуации на границе.

"Мы располагаем информацией о наличии примерно 450 самолетов тактической авиации (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них - ударные.

Они расположены в основном на территории Российской Федерации не менее чем в 200 километрах от границы, сосредоточены в разных местах, но за пределами нашей досягаемости. Эти силы могут быть использованы в первую очередь на Донбассе",