Зеленский: Мы достигли договоренностей по поводу неизбежности привлечения рф к ответственности за агрессию
Традиционное обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 18 февраля.
"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров и конкретных договоренностей по поводу неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа.
Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, Никополю и каждому уголку нашей Украины будут иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия.
Уже традиционно – я хочу поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас защищает наше государство на поле боя и наших людей от российских обстрелов. Особо хочу отметить каждого и каждую, кто защищает Донетчину. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Я благодарю десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, пушкарей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бри.
Хочу также поблагодарить сегодня всех наших воинов-связистов - за отличную службу! Всем, кто эффективно и своевременно обеспечивает логистику для наших войск и всем Силам поддержки Вооруженных Сил Украины! Благодарю вас! Благодарю всех, для кого устойчивость Украины и наших позиций – безусловный личный, служебный и профессиональный приоритет!
Слава каждому и каждому, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизни унесла эта война, Россия и ее агрессия! Слава Украине!", – рассказал президент.
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