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ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Общие новости
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А также 7 танков и 12 боевых машин

ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный Штаб ВСУ обновил данные о боевых потерях врага.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили.

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  • личного состава – около 142860 (+590) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3310 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2327 (+1) ед,
  • РСЗО – 469 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),
  • крылатые ракеты 873 (+2),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
  • специальная техника – 224 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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