ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
А также 7 танков и 12 боевых машин
Генштаб ЗСУ
Генеральный Штаб ВСУ обновил данные о боевых потерях врага.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.23 ориентировочно составили.
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- личного состава – около 142860 (+590) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3310 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6545 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2327 (+1) ед,
- РСЗО – 469 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 243 (+0) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),
- крылатые ракеты 873 (+2),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед,
- специальная техника – 224 (+1).
Данные уточняются.
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Источник:Генштаб ВСУ
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