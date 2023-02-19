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Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно

Общие новости
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Виталий плакал, когда узнал о решении папы

Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как его отец пошел воевать против России.

У папы футболиста, Сергея, был билет на 26 февраля, чтобы приехать пересмотреть игру "Эвертона" против "Манчестер Сити", однако полномасштабное вторжение РФ испортило планы. Более того, отец решил покинуть профессию строителя и пойти воевать против захватчиков.

“Я был совершенно поражен. Я плакал”, – делится эмоциями Миколенко.

Виталий узнал о решении папы телефонным звонком от мамы – тогда футболист как раз шел на тренировку.

“Мое первое мнение было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они будут у меня. Он уже находился в бункере почти без телефонной связи. Мы могли говорить редко, а отправлять текстовые сообщения было опасно, потому что мы не были уверены, смогут ли российские солдаты их перехватить и получить информацию”, - добавил футболист.

Также Миколенко рассказал, что его отец все-таки попал в Ливерпуль и посетил с визитом своего сына.

"Мы заехали в центр города, и когда зашли в клубный магазин Эвертона, то все спрашивали меня: Как дела, Мико? Мой папа был шокирован тем, что все меня знают и хотят убедиться, что со мной все хорошо”, - сказал защитник.

Отметим, что Миколенко присоединился к "ирискам" 1 января 2022 года, перейдя из киевского "Динамо".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.02.2023 в 11:30
Повага Батькам!
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