Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
Виталий плакал, когда узнал о решении папы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник сборной Украины и "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о том, как его отец пошел воевать против России.
У папы футболиста, Сергея, был билет на 26 февраля, чтобы приехать пересмотреть игру "Эвертона" против "Манчестер Сити", однако полномасштабное вторжение РФ испортило планы. Более того, отец решил покинуть профессию строителя и пойти воевать против захватчиков.
“Я был совершенно поражен. Я плакал”, – делится эмоциями Миколенко.
Виталий узнал о решении папы телефонным звонком от мамы – тогда футболист как раз шел на тренировку.
“Мое первое мнение было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они будут у меня. Он уже находился в бункере почти без телефонной связи. Мы могли говорить редко, а отправлять текстовые сообщения было опасно, потому что мы не были уверены, смогут ли российские солдаты их перехватить и получить информацию”, - добавил футболист.
Также Миколенко рассказал, что его отец все-таки попал в Ливерпуль и посетил с визитом своего сына.
"Мы заехали в центр города, и когда зашли в клубный магазин Эвертона, то все спрашивали меня: Как дела, Мико? Мой папа был шокирован тем, что все меня знают и хотят убедиться, что со мной все хорошо”, - сказал защитник.
Отметим, что Миколенко присоединился к "ирискам" 1 января 2022 года, перейдя из киевского "Динамо".
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