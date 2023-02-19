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Первый батальон ВСУ завершил курс по использованию броневиков M2 Bradley.

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Идет обучение также на машинах M1126 Stryker

Первый батальон ВСУ завершил курс по использованию броневиков M2 Bradley.

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас бойцы ВСУ проходять обучение западной технике на полигоне Графенвур в Германии.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер сообщил, что первый батальйон украинских военных завершил курс общевойсковой подготовки по использованию американских бронированных машин M2 Bradley.

"635 украинцев прошли приблизительно 5-недельный период обучения, который включил в себя базовые боевые задачи, такие как стрельбы, медицинская подготовка, взаимодействие в составе отделения, взвода и роты, а также батальона", - сообщил американский генерал.

Также в Германии проходит дополнительная общевойсковая подготовка на уровне батальона украинских бойцов. В свою очередь, две недели еще один механизированный батальон ВСУ подготовку на M2 Bradley две недели назад вместе с батальоном полевой артиллерии на базе M109 Paladin (710 бойцов). К этому второй батальон полевой артиллерии и первое подразделение ВСУ по броневикам M1126 Stryker начнут подготовку на следующей неделе - в тренинге примут участие 890 военных.

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В статье: война с россией
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