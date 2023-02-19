Топ-генерал НАТО поддерживает предоставление Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракет
По его словам, это поможет Киеву приблизить победу
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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает вооружение Украины наиболее современным западным оружием для приближения победы в войне с Россией. Как сообщили источники Politico, об этом военный сказал во время закрытого брифинга для американских законодателей в пятницу.
В частности, речь идет о предоставлении Киеву истребителей F-16, современных беспилотников и ракет большого радиуса действия. Под дальнобойными снарядами подразумевается ATACMS.
Каволи уверен, что эти самолеты помогут Украине победить в войне против РФ. Благодаря им украинская армия может продвинуться вглубь к границам РФ и лучше воевать за пределами фронта.
Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о войне в Украине и о том, что ей нужно для успешного перехода в контрнаступление и остановки наступательных действий России на сотнях километров линии фронта.
Президент США Джо Байден в конце января заявил, что Штаты не будут предоставлять Киеву истребители F-16.
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